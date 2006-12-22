Белорусский металлургический завод назван лучшим

Среди отраслевых предприятий стран СНГ в 2006 году назван лучшим Белорусский металлургический завод. Такую оценку работе белорусского предприятия единогласно вынесли члены Президиума Международного союза металлургов на заседании в Москве. Это решение базируется на анализе технико-экономических показателей работы металлургических предприятий России, Украины, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Беларуси. Статистические данные свидетельствуют, что в нынешнем году именно в Беларуси будет получен максимальный прирост объема производства стали и готового проката по сравнению с другими странами. Кроме того, было отмечено, что Беларусь почти единственная из стран постсоветского пространства смогла превысить уровень 1989 года по производству важнейших видов металлопродукции.