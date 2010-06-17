Белорусский малый и средний бизнес допустили к госзакупкам

Это сделано для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.
Крупнейшие финансовые воротилы мировых рынков Билл Гейтс и Карлос Слим раскошелятся на полсотни миллионов долларов каждый.
Сегодня на Президиуме Совмина рассматривали выполнение Госпрограммы, посвящённой безналичным расчётам. Белорусам выдано уже почти 8 миллионов пластиковых банковских карточек. Цель — чтобы каждая третья банковская операция к 2011 году была безналичной - сегодня оказалась невыполнимой. Даже не дотянули до 10 процентов вместо 30 запланированных.
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