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Белорусский малый и средний бизнес допустили к госзакупкам

17 июня 2010 06:36
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Проект закрепит за частниками 10% казенных заказов.Впрочем, на первых парах либерализация будет доступна лишь тем предприятиям, которые предлагают продукцию отечественного производителя.
# Экономика

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