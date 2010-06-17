Белорусский малый и средний бизнес допустили к госзакупкам

Рассчитался пластиковой карточкой? Получи рождественский подарок!

Сегодня на Президиуме Совмина рассматривали выполнение Госпрограммы, посвящённой безналичным расчётам. Белорусам выдано уже почти 8 миллионов пластиковых банковских карточек. Цель — чтобы каждая третья банковская операция к 2011 году была безналичной - сегодня оказалась невыполнимой. Даже не дотянули до 10 процентов вместо 30 запланированных.