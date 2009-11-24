Белорусский картофель впервые будут выращивать в Казахстане

Наши ученые передали коллегам семена сразу нескольких сортов для экологических испытаний.

То есть испытание почвой и климатом. Срок испытаний три года, после этого казахи начнут производить его массово. А мы найдем себе долгосрочного партнера в поставках семян. Кстати наш картофель сегодня востребован в мире.

Что бы этот картофель созрел необходимо чуть больше месяца: 35-38 дней после появления первых всходов. Кроме хорошего вкуса, товарного вида, и стойкости к болезням у казахских картофелеводов, к белорусским было еще одно требование – скороспелость. Наши ученые предложили 6 таких сортов.

Казалось бы, зачем им наш картофель? Оказывается, что бы вывести новый сорт клубней необходимо минимум 15 лет. А опыта и готовых семян у отечественных селекционеров хватает. Ведь в Советские годы от Бреста, до Камчатки белорусский картофель занимал 33% площадей или 700 тысяч гектар.

После трехлетнего срока будет рассмотрен вопрос о включении того или иного сорта в государственный реестр Казахстана. Это значит, что картофель опускается к массовому производству.

Здесь в Белорусском институте картофелеводства отмечают востребованность нашего второго хлеба. 20 его сортов уже включены в государственный реестр России, три выращивают Китайцы, Швеция использует белорусский картофель в технических целях: для производства крахмала.