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Белорусский картофель поставят во французскую сеть питания

24 февраля 2016 15:05
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Новости Беларуси. Заработать на экспорте второго хлеба. Фермерское хозяйство в Столбцовском районе заключило контракт на поставку продукции в Евросоюз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Картофелем заинтересовалась одна из французских сетей питания. Пробные партии отгрузят уже в ближайшее время.

Спросом пользуются сорта зарубежной селекции, пригодные к обработке и мойке. В перспективе на рынке Евросоюза появится и стопроцентно белорусский продукт.

Сегодня фермерское хозяйство большую часть картофеля отправляет на экспорт. Второй хлеб особенно пришелся по вкусу посетителям крупных торговых сетей. Полученные деньги здесь вкладывают в развитие - приобретают новейшую технику и совершенствуют технологии выращивания.

Работает и собственный логистический центр, где картофель с полей дорабатывается, сортируется и фасуется, а потом отправляется к потребителю напрямую, без посредников. 

# Экономика # Сельское хозяйство

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