Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

Новости Беларуси. Белорусские аграрии планируют собрать более 6 миллионов тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Сейчас его уборка – в самом разгаре. Завершить её планируют до 14 октября.

Вместе с тем, часть собранного урожая уже начали закладывать в стабилизационные фонды. Всего это более 60 тысяч тон. Так белорусы смогут бесперебойно питаться свежими овощами целый год. При этом нынешний урожай позволит и заработать на экспорте. Белорусский картофель ждут в России, Молдове, Грузии и Украине. Щедрым обещает быть год и на сахарную свёклу.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Урожайность и валовый сбор картофеля мы ожидаем не ниже 2017 года. Урожайность сегодня – 320 центнеров с гектара. В 2018 году объёмы позволяют нам поставить на экспорт не меньше 2017 года. Даже есть запасы поставить и больше. Начата уборка сахарной свёклы, убрано 9% площадей. Урожайность на уровне 2017 года. Площади и урожайность позволяют нам заготовить более 5 миллионов тон сладких корней. Радует то, что в 2018 году сахаристость выше на 1%, чем в 2017 году.