Белорусский капитал будет инвестироваться в Евразийский банк развития

Евразийский банк развития сможет принять участие в финансировании программ по развитию атомной энергетики в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с председателем правления банка Игорем Финогеновым. Кроме того, обсуждались вопросы инновационного развития Беларуси. "Мы намерены в ближайшей перспективе выстраивать инновационные программы, привлекать инвестиции для развития высокотехнологичного производства", - отметил премьер Сергей Сидорский. Беларусь активно работает с Россией по выравниванию условий для субъектов хозяйствования. Поэтому в стране отдается предпочтение созданию высокотехнологичных предприятий и выбору малозатратных энерготехнологий. Участие в этих проектах может принять и Евразийский банк развития. Игорь Финогенов отметил, что его банк также заинтересован в кредитовании производства и поставок большегрузных автомобилей, прицепов, сельхозтехники, электроники.