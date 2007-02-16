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Белорусский капитал будет инвестироваться в Евразийский банк развития

16 февраля 2007 09:48
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Евразийский банк развития сможет принять участие в финансировании программ по развитию атомной энергетики в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с председателем правления банка Игорем Финогеновым. Кроме того, обсуждались вопросы инновационного развития Беларуси. "Мы намерены в ближайшей перспективе выстраивать инновационные программы, привлекать инвестиции для развития высокотехнологичного производства", - отметил премьер Сергей Сидорский. Беларусь активно работает с Россией по выравниванию условий для субъектов хозяйствования. Поэтому в стране отдается предпочтение созданию высокотехнологичных предприятий и выбору малозатратных энерготехнологий. Участие в этих проектах может принять и Евразийский банк развития. Игорь Финогенов отметил, что его банк также заинтересован в кредитовании производства и поставок большегрузных автомобилей, прицепов, сельхозтехники, электроники.
# Экономика

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