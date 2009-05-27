Белорусский кабинет министров сформировал свой антикризисный блок

Об этом сообщил вице-премьер Андрей Кобяков. Надёжность банковской системы Беларуси вызывает доверие финансовых партнёров, как в ближнем зарубежье, так и дальнем.

У Беларуси налажен диалог с такими известными мировыми финансовыми структурами как – Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, и МВФ. Предоставление кредитных линий – подтверждение кредита доверия Беларуси. И Минск в ближайшее время ожидает получение последнего транша в размере 500 миллионов долларов из российского стабкредита на два миллиарда. Обсуждение этого вопроса станет одной из тем предстоящего заседания Совета министров Союзного государства, которое пройдёт завтра в Минске. Планируется, что премьеры двух стран также обсудят систему Антикризисных мер для экономик двух государств. Белорусский кабинет министров уже полностью сформировал свой антикризисный блок, об этом сообщил сегодня вице-премьер Андрей Кобяков.

– Один из блоков мер – это блок по поддержке валообразующих предприятий. Есть блок по поддержанию стабильности банковской системы. Есть блок по рационализации бюджетных расходов, фактически выведению бюджета дефицита на ноль. Это тоже одна из ключевых позиций по определению антикризисных мер. Есть блок наших совместных действий с российской федерацией. К сожалению, в условиях вот такого глубокого мирового финансово-экономического кризиса вот такого ключика, к сожалению его нет. Поэтому нужна целая система, комплекс, матрица мер, – считает заместитель премьер-министра республики Беларусь Андрей КОБЯКОВ.