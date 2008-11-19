Белорусский инвестиционный форум завершил работу в Лондоне

Ожидания оправдались – наши бизнесмены вернутся на родину с увесистым пакетом инвестпредложений. Вниманию мировой бизнес-элиты были представлены более 70 проектов. Представители отечественных предприятий, концернов и банков провели презентации и рассказали о своих инвестиционных возможностях. Около 350-ти иностранных компаний из 40-ка стран мира смогли подробно ознакомиться с политикой нашего государства по созданию благоприятного инвестиционного климата. Многие отметили привлекательные условия ведения бизнеса в Беларуси и готовы расширить инвестиции в нашу страну.