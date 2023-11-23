Белорусский инвестиционный форум стартует в Москве

Площадка для обсуждения самых актуальных вопросов развития бизнеса в новой реальности. Белорусский инвестиционный форум состоится сегодня, 23 ноября, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадка для обсуждения самых актуальных вопросов развития бизнеса в новой реальности. Белорусский инвестиционный форум состоится сегодня, 23 ноября, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От государственно-частного партнерства до поддержки стартап-движения – делегаты рассмотрят широкий спектр тем. Предметные дискуссии с бизнесом призваны рассказать об инвестиционных возможностях Беларуси, развеять мифы о сложности вложений в нашу экономику, и мотивируют партнеров к воплощению в жизнь своих производственных инициатив на нашей земле.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:
Это одно из важнейших событий года. Мы рассматриваем, рассчитываем на широкий состав участников и очень хорошие предметные дискуссии. Потому что на самом деле для Республики Беларусь, учитывая стратегические, партнерские, особые отношения с Российской Федерацией, в этот период в условиях борьбы с западными санкциями, а вы знаете, что 48 % белорусской экономики находится под прямыми санкциями, и нарушение одного из трех важнейших каналов функционирования экономики будет являться очень губительным и критичным. Это торговый канал, финансовый канал и инвестиционный канал.
Беларусь планирует презентовать в Москве 26 проектов. Они предполагают инвестиции в промышленность, сельское хозяйство и туристический бизнес. Свои идеи в рамках форума представят также финалисты стартап-марафона.