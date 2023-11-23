Белорусский инвестиционный форум стартует в Москве

От государственно-частного партнерства до поддержки стартап-движения – делегаты рассмотрят широкий спектр тем. Предметные дискуссии с бизнесом призваны рассказать об инвестиционных возможностях Беларуси, развеять мифы о сложности вложений в нашу экономику, и мотивируют партнеров к воплощению в жизнь своих производственных инициатив на нашей земле.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:

Это одно из важнейших событий года. Мы рассматриваем, рассчитываем на широкий состав участников и очень хорошие предметные дискуссии. Потому что на самом деле для Республики Беларусь, учитывая стратегические, партнерские, особые отношения с Российской Федерацией, в этот период в условиях борьбы с западными санкциями, а вы знаете, что 48 % белорусской экономики находится под прямыми санкциями, и нарушение одного из трех важнейших каналов функционирования экономики будет являться очень губительным и критичным. Это торговый канал, финансовый канал и инвестиционный канал.