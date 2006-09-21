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Белорусский хлеб востребован и за рубежом

21 сентября 2006 14:19
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В первом полугодии этого года, экспорт хлебобулочных изделий увеличился вдвое. Сегодня наш хлеб - частый гость на российских выставках и ярмарках. Ряд предприятий уже наладили регулярные поставки нашего хлеба в торговую сеть Москвы, Брянска и Смоленска.Производители стремятся осваивать новые рынки сбыта, поскольку внутренний рынок ограничен. В хлебопекарной отрасли активно ведется модернизация производств, увеличивается мощность оборудования, а также расширяется ассортимент продукции.
# Экономика

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