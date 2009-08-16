Белорусский экспорт лучше расходился в ЕС, чем в России

Из общего объема экспорта Беларуси на долю России приходилось 32,9%, остальных стран СНГ — 11,2%, стран ЕС — 43,2%, остальных стран — 12,7%. Импорт из России составил 58,4% общего объема импорта, остальных стран СНГ — 5,2%, стран ЕС — 22,9%, остальных стран — 13,5%.
шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспорт товаров в Россию сократился на 46,9%. В Латвию экспорт упал на 36,2%, Францию — на 31,4%, Германию — на 34,7%, Китай — на 37,6.
В Индию экспорт белорусских товаров по сравнению с прошлым годом вырос на 72,6% сообщает БелаПАН со ссылкой Национальный статистический комитет
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