Белорусский экспорт лучше расходился в ЕС, чем в России

Экспорт белорусских товаров сократился за полгода на 8,2 млрд. долларов

Стоимостный объем экспорта по сравнению с январем—июнем 2008 года из расчета в фактических ценах уменьшился на 47,7%. Также за полгода на 33,4% сократился импорт товаров.