Белорусский экспорт едва не стал причиной обвала продовольственного рынка России

Отечественных производителей обвинили в демпинге на рынке сухого молока. Впрочем, по мнению белорусских экспертов, подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Просто в Беларуси наступил период "большого молока", и предприятия отрасли имеют возможность продать его по той цене, по которой покупают. Кстати, экспорт продовольствия – в условиях мирового кризиса – остается одним из приоритетов аграриев. Но экспортироваться белорусский продукт будет только при условии полного насыщения собственного рынка.