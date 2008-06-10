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Белорусский экспорт едва не стал причиной обвала продовольственного рынка России

10 июня 2008 16:52
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Отечественных производителей обвинили в демпинге на рынке сухого молока. Впрочем, по мнению белорусских экспертов, подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Просто в Беларуси наступил период "большого молока", и предприятия отрасли имеют возможность продать его по той цене, по которой покупают. Кстати, экспорт продовольствия – в условиях мирового кризиса – остается одним из приоритетов аграриев. Но экспортироваться белорусский продукт будет только при условии полного насыщения собственного рынка.
# Экономика

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