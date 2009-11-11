Белорусский экспорт: + 11 стран

Рынки сбыта белорусских товаров в 2009 году расширились.

В Тунис, Гамбию и Сенегал отправляются изделия из нелегированной стали.

В Камерун поставляются калийные удобрения, в Кению и Бенин — книги и брошюры, в Экваториальную Гвинею — тракторы и седельные тягачи. Кроме того, Беларусь вышла на рынки Уганды, Намибии, Катара, Мьянмы с товарами различного назначения.

Одновременно с освоением новых рынков сбыта расширяется и перечень продукции. Так, в текущем году наши автомобили поехали в Чили, Арабские Эмираты, Боснию и Герцеговину, Вьетнам; сливочное масло — в Украину и Армению; а в Казахстан ещё сыры и творог. Семена рапса — в Латвию и Литву; рапсовое масло — в Эстонию. Белорусские азотные удобрения начали экспортироваться в Мексику, Польшу, Германию.

За девять месяцев текущего года экспорт наших товаров составил 15 миллиардов долларов.