Белорусский цементный завод сжигает шины как топливо

Это единственное предприятие отрасли, показавшее 7-процентный темп роста объемов производства по итогам первого квартала 2009 года.

— Второй год работает линия по сжиганию альтернативного топлива. Кто-то махнул рукой еще в самом начале, кто-то отказался из-за нестандартности сырья, а мы попробовали... Сегодня завод сжигает любые шины: от легковых до крупногабаритных БелАЗовских. За четыре месяца через печь прошли уже 3500 тонн резиновых «дров», — рассказывает газете Рэспубліка Игорь Ложечников, главный инженер БЦЗ. — Все просто. Денег за «топливо» платить не нужно — его везут сюда как утиль. Польза же чрезвычайно велика. Представьте: тонна резины равна по энергоотдаче 1000 кубов природного газа. А в 2008-м мы сожгли 4500 тонн. Размеры прямой экономии подсчитать несложно...

