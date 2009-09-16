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Белорусский бизнес идёт на Север

16 сентября 2009 06:03
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Статус нашей республики как наблюдателя в Совете государств Балтийского моря способствует налаживанию деловых контактов. В Вильнюсе открывается национальная выставка «Беларусь ЭКСПО-2009».

Концентрация компаний впечатляет – около 600, из них более 160-ти белорусских. География также широка – страны Прибалтики и Скандинавии, Германия, Польша и Калининградская область России. Но главным партнером нашей республики на выставке остается Литва, традиционно выступающая её организатором.

Главной темой белорусско-литовских переговоров станет сотрудничество в сферах машиностроения, стройкомплекса, АПК и информационных технологий. Идея создания постоянного экономического форума Литвы и Беларуси впервые возникла в 2005 году, тогда же был проведен и первый форум. Но международный статус выставка приобрела только в этом году.

# Экономика

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