Белорусский бензин переправляли за границу поездами и по самодельному трубопроводу

Теперь пересечь границу с полным баком можно не чаще, чем один раз в пять дней.

Как показала практика, лезть на рожон контрабандисты-бензовозы на украинском рубеже не стали. За два выходных дня обратно в Беларусь с излишками топлива отправили всего 11 человек. Правда, нарушителей задерживали ещё и до пограничных рубежей. Переправить в Украину в канистрах 300 литров бензина планировал житель Гомельщины. Однако, что машина, когда топливо из Беларуси вывозят поездами.

Александр Антонович, начальник центра информации общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Нормативной документацией Белорусской железной дороги предусмотрены случаи, при которых возможен увеличенный расход топлива подвижным составом. Вот этим обстоятельством и воспользовались два машиниста в корыстных целях, которые путем внесения ложных сведений в отчетную документацию организовали хищения топлива.

И поезд, оказывается, не предел фантазии. Куда более изобретательными оказались жители севера страны.

Александр Антонович начальник центра информации общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Выявлен и пресечен канал незаконной доставки нефтепродуктов на территорию одной из стран Балтии. Перемещение топлива осуществлялось с использованием замаскированного самодельного трубопровода.

Кто, сколько и чего прокачал по трубе прибалтам — ещё предстоит выяснить. А вот объём дизтоплива, поставляемого дельцом из Гомельской области в Российскую Федерацию, в сутки составлял порядка 300 литров. Подпольный склад ГСМ накрыли в обычном гараже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Крицина, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:

Гражданин скупал топливо и на заправках, и у физических лиц. В гараже это топливо разливалось и вывозилось за границы Республики Беларусь.

Оценить объёмы топлива, которое ежедневно нелегально покидает пределы страны, сегодня наврядли кто возьмётся. А вот свести эти цифры к минимуму, судя по всему, сотрудники Комитета госбезопасности настроены всерьёз.

С 11 июня пересечь границу с полным баком топлива можно будет только раз в 5 суток

Около 200 человек накануне перекрыли погранпереход «Брузги» на белорусско-польской границе