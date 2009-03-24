Белорусских товаров в Европе станет больше?

Беларусь и Еврокомиссия обсудят в Брюсселе вопросы соответствия белорусской продукции европейским требованиям.

Главная тема обсуждения – вопросы технического регулирования и стандартизации. Также эксперты будут говорить о применении нового законодательства в области регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ, стандартов сельхозпродукции. Обсудят также поставки на рынок Евросоюза пищевых продуктов и бутилированной воды.

Тем временем, белорусские экспортеры в Минске изучат механизмы торговой защиты. Сегодня в торгово-промышленной палате столицы представители министерств, ведомств, концернов и крупнейших белорусских предприятий обсуждают продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки и методы защиты национальных производителей. Специалисты также изучат международный опыт применения защитных мер, разрешенных в мировой торговле.