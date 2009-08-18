Белорусских коров кормят итальянской пастой

Как работают иностранные деньги в Беларуси.

Червенский район. Деревня Чернова. Это место можно назвать итальянской провинцией. В одном месте находится животноводческая ферма, на которой коров кормят итальянской пастой. В другом хозяйстве выращивают урожаи с помощью итальянской техники. Такой агропример со смешанными национальными темпераментами показал, что иностранные вложения в белорусское сельское хозяйство приносят не только пользу, но и прибыль.

Паста по сельскохозяйственным рецептам – это кормовые мюсли с кукурузой. Ещё есть зерновые. Рацион (по итальянской системе) увеличивает молочный потенциал.

В своё время белорусы и итальянцы открыли совместный бизнес. Дело пошло и окупилось с лихвой. Часть заработанных денег пошла не по карманам, а в белорусское сельское хозяйство. Тогда закупили итальянское оборудование, технику и белорусское село начало жить по другим традициям.

С белорусским сельским хозяйством работает валюта разных стран: и России и ЕС. За последние пять лет инвесторы открыли второе дыхание 140 предприятий. И эта цифра только по Минской области.

– Считаю, что в ближайшее время Беларусь войдет в 30 самых инвестированных стран, –

считает ведущий экономист отдела реформирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Алеся БУЛЫГА.

Экономисты уже подсчитали, что приток инвестиций в белорусское село может увеличиться на 20%. И важные шаги к тому сделаны: уменьшены размеры обязательных выплат в сельхозфонд, а также налог на прибыль.