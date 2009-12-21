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Белорусских аграриев в следующем году обеспечат сельхозтехникой в полном объеме

21 декабря 2009 20:59
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Более трех триллионов рублей направят на закупку тракторов, комбайнов и других агрегатов.

Такой объем денежной помощи запланирован Республиканской программой оснащения сельхозпроизводства современной техникой. Объемы финансирования определил своим Указом Президент.

Крупную сумму потратят на полторы тысячи тракторов и тысячу семьсот грузовиков. Также отечественным аграриям за счет средств Госпрограммы поставят почти две тысячи комбайнов, в том числе для уборки зерна, кормов, картофеля и льна. Заметно пополнится парк техники для обработки почвы, а также оборудования для зерносушилок и животноводческих ферм.

# Экономика

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