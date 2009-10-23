Белорусские журналисты увидели прототип интеллектуального трактора

Продукция белорусских промышленников вызывает неподдельный интерес у зарубежных стран. Наши специалисты умеют создавать технику, аналогам которой нет во всем мире.

Сегодня на отечественный подиум впервые вышел «Беларус-3023». Демонстрация новинки прошла прямо на проходной Минского тракторного завода. За рубежом его впервые покажут на крупнейшей в Европе сельскохозяйственной выставке в Ганновере. Эта модель уже получила серебряную медаль за инновации. Кстати, агромашина была разработана по контрастным технологиям, где качество сочетается с экономией.

Новый «Беларус» комплектуется мощным дизелем с электронной системой управления, потому модель и есть прототип «интеллектуального» трактора. В следующем году планируется новинку поставить на поток.

– Уникальность этой модели состоит в том, что впервые в мире применена электрическая трансмиссия на тракторе. Здесь не просто электротрансмиссия, но и источник энергоснабжения мощностью 170 киловатт, можно в случае аварии электросети запитать целую ферму. Где-то на 15% он дороже, чем тракторы, которые мы сегодня выпускаем, но я думаю, что эти 15% компенсируется в эксплуатации. Выгода – это, прежде всего, экономия топлива, – отметил генеральный конструктор Минского тракторного завода Иван Усс.