Прямой эфир

Белорусские ученые участвуют в глобальной европейской программе по созданию батарей для электромобилей

10 октября 2017 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эту информацию озвучили 10 декабря в ходе брифинга с зарубежными дипломатами стран Центральной европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 октября в Минске впервые пройдет встреча участников организации.

Главными темами саммита станут биотехнологии в фармацевтике и сельском хозяйстве. Для Беларуси, которая сейчас председательствует в инициативе, форум дает дополнительные возможности по расширению взаимодействия с Европейским союзом. Рынок биотехнологий считается одним из самых быстрорастущих. Ежегодно он увеличивается на 10 %, а к 2025 его объем может составлять триллион долларов.

Белорусские ученые участвуют в глобальной европейской программе по созданию батарей для электромобилей-1

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
За прошлый год произвели фармпродукции на полмиллиарда долларов. Больше 52 % лекарств уже белорусского производства. Мы имеем собственные формулы в таких глобальных задачах, как лечение раковых заболеваний, гепатита и других заболеваний, которые являются бичом для всего человечества и, естественно, для Европы. Мы ищем новые точки роста для нашей Беларуси.

И как раз биотехнологии – одно из таких новых направлений.

Беларусь все активнее задействована в научных проектах мирового уровня. В частности – программе технологий ЕС «Горизонт-2020». А на Большой адронный коллайдер отечественные физики поставили продукции на 1,5 миллиарда долларов. Участие в подобных программах позволяет белорусской науке не только получать новый опыт, но и повышает конкурентоспособность нашей продукции.

# Экономика # Фотофакт # Экология # Белорусская наука # Наука # Александр Шумилин

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 10.10.2017
10 октября 2017 19:04

Новости экономики за 10.10.2017

В Михановичах впервые в Минской области продают участки через виртуальные торги
10 октября 2017 18:44

В Михановичах впервые в Минской области продают участки через виртуальные торги

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси получит дополнительные полномочия
10 октября 2017 18:26

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси получит дополнительные полномочия