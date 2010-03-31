Белорусские троллейбусы поедут в Сербию

«Белкоммунмаш» выиграл тендер на поставку в эту страну большой партии машин нового поколения. Флагману отечественного машиностроения удалось обойти даже крупнейших мировых производителей электротранспорта. И эта победа ляжет в копилку продуманной многовекторной внешней политики Беларуси.

В тендере участвовала 21 компания мира. И на такой успех белорусы вряд ли рассчитывали – удалось обойти и китайских, и украинских производителей. Наши троллейбусы признаны лучшими и по цене, и по качеству. И уже этой весной они выйдут на городские маршруты Белграда.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Белкоммунмаш»:

– Надо отметить, что белградский тендер был очень сложный. Только по количеству участников – 21 компания выкупила документы. От китайцев по цене всего на полпроцента наше предложение было лучше.

География продаж «Белкоммунмаша» растет. Нашу технику предпочитают и в России, и в Болгарии, Молдове, Латвии, Казахстане, Монголии. К слову, диверсификация рынков сбыта – это то, на что сегодня акцент делает менеджмент любого грамотного предприятия. Наши комбайны, к примеру, уже бороздят поля Казахстана, а тракторы хорошо знают в Венесуэле.

Кстати, страны Латинской Америки и стремительность развития отношений можно назвать очередным прорывом многовекторности по-белорусски. Сделать то, что в такой короткий срок удалось, скажем, Беларуси и Венесуэле – в истории не удавалось еще никому. Здесь только на создание сборочных и других производств подписаны десятки контрактов.

Не случайно на поисках новых рынков сбыта и сохранении старых вчера на совещании заострил внимание глава государства. Работа на диверсификацию, причем от макро- до микроуровня, приносит реальные дивиденды, и особенно – в период санации экономики от последствий мирового кризиса. Это прочная основа для стабильности.

Шагая по карте мира, мы не забываем и рынки, где белорусские товары народом воспринимаются уже, как родные. В первую очередь, это, конечно, Россия. Отношения со страной-союзницей часто не складываются, но так или иначе проблемы решаются. Вспомнить тот же вопрос «молочный» или горьковатые «сахарные» перипетии.

Диверсификация – шаг разумный и прибыльный, тем более в качестве страховки производителя. Ведь никто и не сомневался, что с таким крупным партнером, разногласия где-то неизбежны. И к слову, они никак не сопоставляются с отношениями между народами, что не раз уже подчеркивал Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Россия слишком разнородна и тот, кто бросит камень в русского человека, тот просто будет не честным человеком. Так как принимает нас русский человек, россиянин, нас нигде никто так не принимал и не воспринимал, и не будет воспринимать. Другое дело – та позиция, которую занимает российское Правительство. Это не для того, чтобы в очередной раз уколоть Правительство, Путина. Мы видим, сколько проблем сегодня не решается, не решается из-за позиции субъективного характера со стороны Правительства Российской Федерации. Но мы не накатываем и не на кого не наступаем, мы просто начинаем искать другие ниши, другие страны, где нас принимают и воспринимают.

Многовекторная и последовательная внешняя политика – заявление Беларуси еще первых дней суверенитета. Мы открыты для всех, кто желает идти навстречу.

Когда речь заходит о программах союзных, к сожалению, приходится констатировать – договоренности на высшем уровне выглядят более масштабными и оптимистичными, нежели их претворение в жизнь на уровне чиновников-исполнителей.

А то, что к этому никакого отношения не имеют сами народы, увидеть можно будет уже буквально на днях. 2 апреля – день единения народов Беларуси и России, который в обеих странах проходит с душевным размахом.

Алеся Высоцкая, телекомпания СТВ.