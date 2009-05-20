Белорусские троллейбусы поедут по дорогам Бишкека (ВИДЕО)

Современный пассажирский транспорт нашего производства в ближайшее время появится на улицах столицы Кыргызстана.

В Минске с визитом делегация этой страны. Покупка новых троллейбусов – это лишь часть договорённостей с делегацией столицы Кыргызстана, которая находится в эти дни с визитом в Минске.

Минск и Бишкек – города-побратимы. Поэтому международные гости не первый раз посещают столицу. Но на этот раз дружеский визит носит экономический характер. Товарооборот между Беларусью и Кыргызтаном только за последние 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в два раза. Цифра хорошая, но расслабляться, говорят в Мингорисполкоме не стоит. Тем более, что есть спрос и есть предложение.

Переговоры в Мингорисполкоме делегация Бишкека начала с комплиментов: у вас хорошие и чистые дороги. Почти половину всей дорожно-уборочной техники Бишкек закупает у Китая. Но белорусская цена и качество этого товара, устраивает больше. Делегация уже подписала договор с МАЗом на поставку снегоуборочной техники. Причем белорусское предприятие пошло навстречу и предоставило рассрочку на три года.

В условиях мирового финансового кризиса, отметили гости, белорусские предприятия не только не снизили темпы производства, но и освоили новые виды продукции. Так делегация из Бишкека «положила глаз» на наши троллейбусы. 20 современных машин отечественного производства уже в ближайшее время поступят в столицу Кыргызстана. Соответствующее соглашение подписали сегодня. Низкопольные троллейбусы покорили сердце руководства солнечного Бишкека ходовыми качествами и комфортабельным салоном.

– То, что качество белорусских троллейбусов устраивает, об этом все знают. Поэтому мы остановились именно на ваших троллейбусах. Первая наша машина, которая пойдет в Бишкек, а за ней еще 20, – это первая ласточка. Думаю, что на этом мы не остановимся, – отметил мэр города Бишкека (Кыргызстан) Нариман ТЮЛЕЕВ.

В основном мы экспортируем в Кыргызстан тракторы, дорожно-уборочную технику, холодильники, стиральные машины. А импортируем комплектующие для моторных транспортных средств, хлопчатобумажную пряжу, жернова. Однако, просто торговать, отмечают специалисты, мало. Нужно создавать совместные предприятия. Несколько таких по производству хлебопродукции и переработке сельхозпродукции уже действует. В планах вести совместный бизнес по выпуску лифтов.

Белорусские товары в Бишкеке пользуются особой популярностью. У мэра города Наримана Тюлеева в доме – наша отечественная мебель. Гости предложили построить в Бишкеке целый торговый центр, где будет представлена вся актуальная продукция. Таким образом, наши товары станут еще ближе к покупателю города-побратима. А уже завтра гости посетят МАЗ и Комаровский рынок. К пищевой промышленности у делегации не только дегустаторский интерес.

Татьяна Харлинская, Артем Онащенко, Андрей Дук, телекомпания СТВ.