Прямой эфир

Белорусские троллейбусы отправятся в Сербию

31 марта 2010 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

83 машины выйдут на городские маршруты Белграда уже этой весной.

«Белкоммунмаш» выиграл тендер на поставку и обошел по ряду показателей, в частности соотношение цена-качество, украинских и китайских производителей. Сербская сторона посчитала предложение нашего предприятия наиболее конкурентоспособным.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Белкоммунмаш»:
Белградский тендер был довольно сложный. Участвовала 21 компания. По цене наше предложение было всего на 0,5% лучше китайского.

Однако основной рынок сбыта белорусских троллейбусов по-прежнему Россия. В нынешнем году минские троллейбусы поедут в Москву, Тулу, Курск и другие города.

К слову,  география продаж охватывает всю территорию этой страны — от Калининграда до Владивостока. Городской электротранспорт «Белкоммунмаша» предпочитают также в Молдове, Латвии, Болгарии, Казахстане и Монголии.

Другие новости рубрики

Все новости
30 марта 2010 20:13

Электронное декларирование импорта впервые начало осуществляться в Беларуси

30 марта 2010 20:07

А. Лукашенко: Надо диверсифицировать наши отношения и в экономике, и в политике, и в дипломатии — всё идёт за экономикой

30 марта 2010 18:56

А. Лукашенко: Нельзя выхолостить саму идею Таможенного союза. Никаких изъятий и ограничений быть не может