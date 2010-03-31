Белорусские троллейбусы отправятся в Сербию

83 машины выйдут на городские маршруты Белграда уже этой весной.

«Белкоммунмаш» выиграл тендер на поставку и обошел по ряду показателей, в частности соотношение цена-качество, украинских и китайских производителей. Сербская сторона посчитала предложение нашего предприятия наиболее конкурентоспособным.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Белкоммунмаш»:

Белградский тендер был довольно сложный. Участвовала 21 компания. По цене наше предложение было всего на 0,5% лучше китайского.

Однако основной рынок сбыта белорусских троллейбусов по-прежнему Россия. В нынешнем году минские троллейбусы поедут в Москву, Тулу, Курск и другие города.

К слову, география продаж охватывает всю территорию этой страны — от Калининграда до Владивостока. Городской электротранспорт «Белкоммунмаша» предпочитают также в Молдове, Латвии, Болгарии, Казахстане и Монголии.