Белорусские тракторы отправятся во Вьетнам уже в этом году

Минский тракторный завод и компания "Меконг Корпорейшн" заключили контракт на поставку более 500 тяжелых машин. Вьетнамскую сторону заинтересовали тракторы мощностью от восьмидесяти до ста тридцати лошадиных сил. Это наиболее привлекательный товар для большинства иностранных покупателей. МТЗ самостоятельно доставит ее в Ханой сначала железнодорожным, а затем - морским путем. Такая схема выгодна и перспективна. Кстати, Вьетнам является давним и постоянным партнером Беларуси по закупкам тракторов.