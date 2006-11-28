Белорусские тракторы будут собирать в Кыргызстане

При условии, что кыргызская сторона будет ежегодно приобретать хотя бы 500 единиц этой техники, Беларусь обещает создать в Кыргызстане совместное производство по сборке тракторов МТЗ. С новинками белорусских тракторов 27 ноября президент Кыргызстана Курманбек Бакиев ознакомился лично при посещении Минского тракторного завода. Он побывал в корпусе сборки тракторов, осмотрел производственный конвейер. Отметим, последние несколько лет объемы поставок белорусских тракторов в Кыргызстан уменьшились. Экономическая ситуация в этой стране не позволяет осуществлять крупномасштабные закупки сельскохозяйственной техники. Поэтому Беларусь готова пойти на гибкие схемы поставки своей сельхозтехники в лизинг.