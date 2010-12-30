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Белорусские тракторы будут собирать на Кубе

30 декабря 2010 13:28
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Сейчас разрабатывается соответствующий проект.

После сборки технику смогут направить на поля латиноамериканских стран. Таким образом, Куба станет своеобразным мостом, который свяжет Беларусь с другими государствами континента. Новый проект может заработать уже в следующем году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:
Мы знаем качество вашей продукции — это очень важно. Это мост к другим странам — например, Никарагуа. Венесуэла уже знает о вашей технике.

# Экономика

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