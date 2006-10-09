Белорусские тракторы - абсолютные лидеры на литовском рынке

Это показала прошедшая выставка <Агропанорама-2006>, которая уже несколько лет подряд проводится в Литовском сельскохозяйственном университете. На этом форуме подводят итоги сельскохозяйственного года и предлагают самые современные технологии ведения сельского хозяйства. На нынешней выставке литовские фирмы, представляющие белорусских производителей, показали нашу сельскохозяйственную технику. Новые модели тракторов <Белорус> зарубежные фермеры оценили очень высоко.