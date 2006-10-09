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Белорусские тракторы - абсолютные лидеры на литовском рынке

09 октября 2006 13:58
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Это показала прошедшая выставка <Агропанорама-2006>, которая уже несколько лет подряд проводится в Литовском сельскохозяйственном университете. На этом форуме подводят итоги сельскохозяйственного года и предлагают самые современные технологии ведения сельского хозяйства. На нынешней выставке литовские фирмы, представляющие белорусских производителей, показали нашу сельскохозяйственную технику. Новые модели тракторов <Белорус> зарубежные фермеры оценили очень высоко.
# Экономика

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