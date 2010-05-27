Белорусские товары занимают лидирующие позиции на торговых рынках Санкт-Петербурга

Таков итог финансового года для петербургских градоначальников.

Причем в нынешнем году экономическая ситуации менять плюс на минус не намерена.

Крупнейшая китайская компания по производству электротехники инвестирует в производство белорусской техники 3 млн долларов

Совместное предприятие занимается пока лишь производством микроволновых печей. Перспективы экономического партнерства — остальной спектр бытовой техники.

Строительство парка водных развлечений в Минске начнется в конце лета. Еще одна визитная карточка столицы обойдется в несколько сотен миллионов долларов. Площадь объекта — 20 тыс. кв. м.

Одна из самых старых европейских автокомпаний теперь принадлежит Китаю

Последняя акция шведской «Volvo» обошлась азиатам почти в 2 млрд долларов. Впрочем, китайцы не намерены оставлять европейских специалистов без работы. Производство бренда останется на Скандинавском полуострове.