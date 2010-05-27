Прямой эфир

Белорусские товары занимают лидирующие позиции на торговых рынках Санкт-Петербурга

27 мая 2010 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Таков итог финансового года для петербургских градоначальников.

Причем в нынешнем году экономическая ситуации менять плюс на минус не намерена.

Крупнейшая китайская компания по производству электротехники инвестирует в производство белорусской техники 3 млн долларов

Совместное предприятие занимается пока лишь производством микроволновых печей. Перспективы экономического партнерства — остальной спектр бытовой техники.

Строительство парка водных развлечений в Минске начнется в конце лета. Еще одна визитная карточка столицы обойдется в несколько сотен миллионов долларов. Площадь объекта — 20 тыс. кв. м.  

Одна из самых старых европейских автокомпаний теперь принадлежит Китаю

Последняя акция шведской «Volvo» обошлась азиатам почти в 2 млрд долларов. Впрочем, китайцы не намерены оставлять европейских специалистов без работы. Производство бренда останется на Скандинавском полуострове.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
26 мая 2010 18:44

Пошлины на ввоз в Беларусь автомобилей для физических лиц с 1 июля останутся на прежнем уровне

26 мая 2010 18:29

Почему во многих регионах весь груз экономических показателей ложится на градообразующие предприятия?

26 мая 2010 18:23

Около сотни идей и их практических воплощений предложили ученые и изобретатели на ярмарке инноваций