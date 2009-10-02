Белорусские товары предприниматели смогут приобрести на базе минского оптового рынка

Тем самым, отечественные производители получили новую площадку для торговли. Сегодня, в день открытия, свою продукцию выставили 14 предприятий беллегпрома.Общая стоимость изделий – более полутора миллиардов рублей. Для бизнесменов здесь особые условия. Оформить сертификат и таможенные документы можно, буквально, не отходя от кассы. Открытие такого рынка – очередной шаг к снижению запасов на складах белорусских предприятий.