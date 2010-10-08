Белорусские товары появились и в Гондурасе

Продукцию минских предприятий можно найти в 107 странах мира.

Белорусская продукция осваивает новые рынки. Как показывают цифры, уверенно и быстро. За 8 месяцев 2010 года экспорт столичных госорганизаций увеличился на 43,5 %, частных предприятий – на 32 %. Наши товары уже знают в Йемене и Джибути, в Гондурасе и Уганде, на Мальте и Ямайке.

За рубежом давно и по достоинству оценили наши глазированные сырки. Иностранцы с удовольствием покупают бобруйский зефир. А с полок американских супермаркетов на покупателей смотрят яркие обложки гомельских вафель.

Одним из лидеров по-прежнему остается РУП «МТЗ». В сентябре первые три белорусских трактора появились в Сальвадоре. Сейчас осваивается бразильский рынок. Возобновились поставки в Грецию, Алжир, Иран, Гвинею, Коста-Рику и Малайзию. Скоро к ним добавятся Австралия и Канада. Из стран дальнего зарубежья первый в списке – Пакистан. В эту страну с начала года уже отправлено 2200 тракторов, пишет «Р».