Белорусские товары поставляются на рынки 147 стран. Торговля со странами ЕС в 2011 году выросла в два раза

Смоленск — относительно небольшой российский город всего в 50 километрах от белорусско-российской границы. Возможно, поэтому в Смоленске 18 лет назад появился первый магазин исключительно с белорусскими товарами. Этот путь протоптали сапоги и ботинки. Сегодня почти половина Смоленска и области ходит в белорусской обуви.

— Очень мне нравится. Не сравнить то, что делают наши, и то, что делают белорусы. Тамара Бугаенко, товаровед обувного магазина:

У нас обуваются и респектабельные молодые люди, и требовательные модницы.

А это сеть продуктовых магазинов. Смоленские бизнесмены торгуют только белорусским. И так уже шесть лет. Белорусское мясо, молоко, хлеб оказались вкуснее российского патриотизма. Сегодня только по Смоленску десять таких магазинов, а есть еще в Калуге, Брянске и Твери. Ежемесячно продается порядка 150 тон. Огромный спрос, иначе бы не расширялись. Елена Кудинова, главный бухгалтер оптового торгового предприятия:

Белорусская продукция содержит гораздо больше мяса, чем производство местных. Планируется расширение. Сейчас вот покупаем соседний участок — будем строить большой супермаркет.

— Колбаски «Советской» палочку… Мария Агапонова — постоянный клиент этой сети. Как шутит сама, подсела на белорусское. До рождения ребенка редко смотрела на этикетку и состав продуктов. Присмотревшись, перешла на натуральное. Мария и еще 10% россиян, тех, кто обращает внимание на страну-производителя, предпочитают именно белорусское. Гораздо меньше спрос на продукты питания из европейских стран. Украинские — 7%, немецкие — три, итальянские, французские, испанские и португальские — менее 1,5%. — Для семьи покупаю витебскую продукцию. Она натуральная, она сделана по ГОСТу. Не боюсь ее давать ребенку. Я знаю, что в ней нет ничего вредного.

Российский рынок — основной для белорусских производителей мясной и молочной продукции. В прошлом году Беларусь поставила в Россию 2,8 миллиона тонн молочной продукции и 145 тысяч тонн мяса и мясных субпродуктов. — Лучше качество сырья, чем в России. И выше стандарты при производстве. — Я смотрю, если белорусское, значит — качественное. Геннадий Масальский — бывший гендиректор одного из ресторанов Смоленска. К выбору продуктов у него особый подход — сказывается профессия ресторатора. Большая часть провизии в его холодильнике — это белорусское. В одном из крупнейших супермаркетов Смоленска, в котором закупается Геннадий, белорусских товаров пока около 10%. Но, как говорят здесь, еще не все успели распробовать. Недавно на прилавках появилась белорусская водка и сразу стала топовым товаром.

Галина Березина, генеральный директор торгового комплекса:

Достаточно высокий ассортимент уже появился спиртных напитков. Они тоже пользуются спросом. Неплохой ассортимент косметики.

Смоленск — один из тех городов, где белорусское практически на каждом шагу. То там, то здесь магазины с вывесками «белорусские деликатесы», «белорусская косметика», «белорусский трикотаж». С недавнего времени и белорусская бытовая техника: холодильники, газовые плиты, стиральные машины. Соотношение цены и качества — главный аргумент в выборе товара.

Евгений Капитонов, продавец-консультант:

Очень популярными сейчас становятся и стиральные машины. Они по сравнению с недорогими импортными производителями имеют более низкую цену, очень просты в эксплуатации, очень надежны.

По словам Николая Куцко, руководителя отделения посольства Беларуси в России в Смоленске, экспорт в российские регионы увеличился. Что уж говорить. Раньше со Смоленской областью Беларусь торговала на 600 миллионов долларов, а теперь более чем на миллиард. Сегодня акцент на совместные предприятия. Николай Куцко, руководитель посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске:

Например, сборочное производство холодильников. В девятом году мы 88 тысяч холодильников «Антлант» собрали в Смоленске, а в этом году практически 200 тысяч.

Сегодня Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России открывает новые возможности для торговли. Фактически все барьеры сняты. Поставки товаров в страны тройки уже выросли за восемь месяцев 2011 года в полтора раза. Николай Куцко вспоминает, как совсем недавно пограничные белорусские города осаждали «русские мешочники», скупали продукты питания и другие товары. Николай Куцко:

Востребованность на российском рынке, особенно в приграничных регионах, очень велика. И нам не удается полностью обеспечить вот эту потребность. Что мы делаем? В этом случае делаем совместные предприятия, делаем опять торговые дома. Торговые дома - своего рода ноу-хау в Беларуси. Как говорят специалисты, это товаропроводящие сети за рубежом. В России белорусских торговых домов больше десятка. Это Москва, Питер, Тула, Челябинск, Калининград. За рубежом: Венесуэла, Туркмения, Армения. В таких магазинах можно найти все: от пуговиц до тракторов.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора армяно-белорусского торгового дома «Арбе»:

При открытии торгового дома было всего лишь около 2300 наименований товаров по всему торговому дому на 3,6 тысяч квадратных метров. Сегодня у нас в районе девяти тысяч наименований. Мы это поддерживаем постоянно.

Белорусские товары поставляются на рынки 147 стран. Основные партнеры — Россия и Евросоюз. В этом году небывалый прирост экспорта со странами ЕС — на 6,3 миллиарда долларов, по сравнению с прошлым годом, практически вдвое. Политика политикой, но экономические интересы прежде всего. Сегодня Беларусь успешно сотрудничает со многими известными европейскими компаниями. Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и постоянный представитель Республики Беларусь про Евросоюзе:

Не столько важны у нас сегодня чистые торговые аспекты в отношениях с Европейским союзом, сколько то, что мы завязываемся на другие гораздо более важные проекты, которые связаны с промышленной кооперацией, с поступлением прямых иностранных инвестиций в Беларусь, с нашим сотрудничеством в таких стратегических сферах, как энергетика, транспорт-логистика.

Куда бы ни поставлялся белорусский товар, сегодня он должен быть не просто качественным, но и конкурентоспособным, с высокой добавленной стоимостью. Оказывается, белорусские товары хорошо знают не только в России, в близлежащих странах, не только в Европе, но и даже в Австралии. В далекой стране кенгуру нет белорусского посольства, но продукты наши в магазинах продают. Несмотря на огромное расстояние между нашими странами, белорусские продукты добрались даже до Австралии. Здесь, например, можно встретить такую экзотику, как березовый сок, конечно, экзотику для местного населения, для нас это продукт привычный, многочисленные закатки, например, баклажанная икра, маринованные огурцы, помидоры и прочие продукты, произведенные в Беларуси. Выходцы из бывшего СССР особо не обращают внимание на то, в какой именно из бывших республик были сделаны те или иные продукты, но многие из них отмечают, что белорусские продукты отличаются высоким качеством и достаточно низкой ценой, то есть на местном рынке они достаточно конкурентоспособны.