Белорусские товары пользуются хорошей репутацией за рубежом

Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Владимир Астровский.

Недавно возобновились поставки оршанского льна в США. Однако за последние 5 лет предприятия концерна потеряли значительную часть отечественного рынка. В настоящее время доля импорта в этой области составляет уже около 50% по обуви и 40% по одежде.

Другими словами, половина всей продаваемой у нас обуви – иностранного производства. Одежды - чуть меньше половины – 40%. И в это же самое время Легпром констатирует, что за рубежом у белорусской обуви и одежды репутация хорошая. И это похоже на правду. Вот московский фирменный магазин белорусских товаров. Ассортимент как на подбор. Хорошее качество и цена подъемная. Покупатель рад.

А вот обыкновенный минский магазин. Вроде бы, с этими же товарами. Однако «варианту на экспорт», ассортимент «сделано в беларуси и для беларуси» - проигрывает. Выбор поменьше. Да и качество не особенно хвалят. Хотя марки, вроде, те же.

В концерне Легкой промышленности не скрывают – главное сегодня это не произвести – а продать. Запасы готовой продукции на складах резко выросли даже у очень успешных производителей. В среднем где-то до 200%. Понятно, что основной упор всегда делали на экспорт. Однако почему, при этом должен страдать белорусский покупатель, от продукции невысокого качества, - неясно. Только теперь, в ситуации, когда половину нашего рынка уже занимают конкуренты, и надо увеличивать импортозамещение, чиновники вспомнили об отечественном потребителе.

Правда, вот если качество товара для внутреннего пользования, по-прежнему будет уступать варианту «на экспорт» - в качестве, цене или ассортименте - вряд ли это переориентация принесет существенные плоды.

