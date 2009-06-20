Белорусские товары покинули Москву (ВИДЕО)

В Москве с фурором прошла выставка белорусской продукции.

Этому поспособствовал и подогреваемый на этой неделе интерес российских СМИ к белорусскому продукту.

Не единым молоком живы белорусские производители. Сегодня белорусские товары покидают Москву. Марка «Сделано в Беларуси» еще раз подтвердила себя как одна из самых любимых и популярных в российской столице. За 4 дня москвичи здесь скупили буквально все.

Кажется, ну что москвичам не хватает в продовольственном изобилии огромного мегаполиса, который входит в топ-тройку самых дорогих городов мира. Оказывается, не хватает чего-то настоящего. А белорусы и предлагают – колбасу, которая сделана из мяса, одежду из натурсырья. Пару пиар-приемов с надписью «распродажа» или «скидка» и вешалки остаются пустыми.

От мясного прилавка москвичей можно было отогнать разве что палкой. Колбасы. В последний день выставки-ярмарки покупатели скупали сырокопченые калории про запас.

— Произвели фурор. Ждут. Российский покупатель остался доволен, — говорит Светлана Почкаева, маркетолог мясокомбината (г. Витебск).

Колбаса, консервы, соки. В гастрономической выездной акции не поучаствовало лишь знаменитое (особенно в последнее время в Москве) белорусское молоко. Но эту нишу заполнили сами россияне. Они продавали среди белорусских брендов сыр, масло и творог местного производства. И хитрость удалась: покупатели делали кассу и своим производителям.