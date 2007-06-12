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Белорусские товары должны быть самого высокого качества

12 июня 2007 09:50
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Проект Государственной программы "Качество", рассчитанной до 2010-го года, сегодня в центре внимания правительства Беларуси. Это тема очередного заседания Президиума Совмина.Документ направлен, на повышение качества и конкурентоспособности белорусской продукции, а также на расширение экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей.

Государственная программа разработана на ближайшие 4 года и предусматривает совершенствование форм и методов управления качеством в стране. В программе уделено большое внимание подготовке специалистов и выпуску новых видов продукции. Получат развитие системы подтверждения соответствия продукции с учетом международных требований. Будут приняты меры по развитию стандартизации и технической базы испытаний. Финансировать госпрограмму планируется за счет средств республиканского бюджета, а также других источников.
# Экономика

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