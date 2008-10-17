Белорусские торговые организации неохотно берут на реализацию отечественные соки

Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Комитета госконтроля его председатель Зенон Ломать.

Оказалось, что отечественные истоки жизни на прилавках магазинов представлены только на 30%, хотя 50 белорусских предприятий по производству соков могут обеспечить товаром весь внутренний рынок. Специалисты также подчеркнули, что, несмотря на полезность и натуральность, недостаточное внимание уделяется упаковке и продвижению продукции не только в Беларуси, но и за рубежом.



Таблички "Купляйце беларускае" в магазинах почему-то висят над зарубежными соками. У них самое солнечное место на полках. Отечественный же продукт, почти в подземелье. То ли продавцы прячут трехлитровые банки, которые явно одному не унести, то ли серый тетропак, который также глаз не радует.

Пока покупатель спорит о вкусах, производитель о качестве. За то, что в наших соках нет вредных примесей, специалисты ручаются. За качество зарубежных – отвечать не берутся. Тогда почему березовый сок заграницей продается как лекарство в аптеках, а у нас может годами стоять на полках.

Отечественные истоки жизни на прилавках магазинов представлены только на 30%, хотя 50 белорусских предприятий по производству соков могут обеспечить товаром весь внутренний рынок. Проверки показали: розничная торговля не всегда сотрудничает с белорусскими производителями, а вот поставщики импортной продукции без проблем оплачивают магазинам так называемые маркетинговые услуги. В качестве поощрения – лучшее место на полке.

То что у наших соков есть все шансы завоевать рынок специалисты не сомневаются. Натуральное сырье и жесткий контроль сделают свое дело. Осталось только поработать над упаковкой и пиаром отечественной продукции. Тогда и потребитель к сочной теме повернется лицом.