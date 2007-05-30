Белорусские таможенные органы укрепляют связи со странами-соседями

В Минске прошла встреча двух заместителей Таможенных ведомств Литвы и Беларуси.

Владимир Гошин и Йонас Мишкинисон обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Также было уделено внимание вопросу предоставления предварительной информации при перемещении грузов через наши границы.

Белорусские и российские таможенные органы подпишут соглашение о транзите товаров между двумя странами. Таким образом, юридически закрепят финансовые гарантии и обмен информацией о товарах, перемещаемых транзитом между таможенными органами двух стран. Определят также порядок места и срока доставки грузов. Это позволит увеличить транзитные потоки, следующие в Россию через нашу страну и создать стабильную правовую базу функционирования белорусско-российской транзитной системы. Документ о транзите в рамках Союзного государства во многом схож с общеевропейской транзитной конвенцией.