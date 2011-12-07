Белорусские студенты из отходов швейного производства изобрели жидкие обои

Студенческий проект по созданию своих жидких обоев в Белорусско-Российском университете начали готовить ещё в 2008 году. Могилёвские студенты разработали проект, аналогов которому нет в Беларуси.

При изготовлении обоев используется только вторсырьё — отходы швейного производства. Раньше всё сжигали. Теперь студенты предлагают свой инновационный вариант использования текстильных отходов.

Майя Славинская, студентка 5 курса строительного факультета Белорусско-Российского университета:

Эти волокна мы измельчили. Всё это смешали клеем и нанесли на стену шпателем. И через 72 часа получаем красивое, ровное и теплое покрытие.

Мне было очень приятно, когда я узнала, что моим проектом заинтересовались. «100 идей для Беларуси» — это возможность внедрить мою разработку в более масштабное и крупное производство.

Раиса Семенюк, старший преподаватель строительного факультета Белорусско-Российского университета:

Аналогом этого материала являются жидкие обои. Но, так как они очень дорогие, мы решили взять вторичное сырьё в качестве основного компонента. Мы удешевляем и строительство, и данный материал.

Это научная работа и мне очень приятно, что молодые люди настолько увлечены этим делом. Приходят и жертвуют своим личным временем, интересуют, разрабатывают, экспериментируют. Радует, что не потерян интерес к научной работе среди молодёжи.

В результате обои дешевле импортных аналогов почти в два раза. По самым скромным подсчётам, сегодня в области десятки тонн подобного вторсырья. Если всё переработать по новой технологии, то полученными обоями можно будет обклеить более 300 квартир. К разработке уже проявили интерес многие производственники.

Валерий Лисовский, директор научно-технического предприятия:

Наши производственники помогут реализовать эту идею и решить проблему по измельчению волокнистых материалов. Технически мы можем создать такой агрегат, который сможет измельчать волокнистые материалы.

Республиканский молодёжный проект «100 идей для Беларуси» как раз и создавался для подобных новаций, которые можно реализовать не только в рамках университета, но и поставить на производственный поток. Уже завтра в Минске будут представлены лучшие разработки молодых учёных страны. Самые реалистичные проекты, возможно, будут внедрены и в реальное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.