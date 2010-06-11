Белорусские строительные технологии заинтересовали экспертов стран СНГ

Таджикистан готов закупать в Беларуси стройматериалы, опыт возведения энергосберегающих домов намерен перенять Казахстан.

А азербайджанцы вместе с нашими специалистами разработают планы проектирования Баку. Эксперты стран СНГ ознакомились с последними достижениями наших архитекторов, побывали на ряде предприятий и объектов, в частности посетили Национальную библиотеку и культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».

Анатолий Беркута, первый заместитель министра регионального развития и строительства Украины:

Минск очень существенно изменился, появилось много градостроительных акцентов нового качества. Что касается спортивных арен — тут вам нет равных и можно только с завистью смотреть на те проекты, которые уже реализованы и в ближайшее время будут реализованы.

Абдували Комилов, директор агентства по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан:

Посмотрели керамические плиты, облицовочный керамогранит, который вы выпускаете. У нас есть договоренности об открытии торговых представительств в Республике Таджикистан.

Эльмар Хусейнзада, глава администрации Государственного комитета планирования и архитектуры Республики Азербайджан:

Белорусские проектировщики предложили нам концепцию развития Приморского бульвара города Баку.