Белорусские строительные технологии заинтересовали экспертов стран СНГ

А азербайджанцы вместе с нашими специалистами разработают планы проектирования Баку. Эксперты стран СНГ ознакомились с последними достижениями наших архитекторов, побывали на ряде предприятий и объектов, в частности посетили Национальную библиотеку и культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».
Анатолий Беркута, первый заместитель министра регионального развития и строительства Украины:
Минск очень существенно изменился, появилось много градостроительных акцентов нового качества. Что касается спортивных арен — тут вам нет равных и можно только с завистью смотреть на те проекты, которые уже реализованы и в ближайшее время будут реализованы.
Абдували Комилов, директор агентства по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан:
Посмотрели керамические плиты, облицовочный керамогранит, который вы выпускаете. У нас есть договоренности об открытии торговых представительств в Республике Таджикистан.
Эльмар Хусейнзада, глава администрации Государственного комитета планирования и архитектуры Республики Азербайджан:
Белорусские проектировщики предложили нам концепцию развития Приморского бульвара города Баку.