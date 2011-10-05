Белорусские специалисты соединят газопроводом два венесуэльских штата

Целый ряд контрактов заключен по нефтехимической отрасли, на два месторождения черного золота у нас стало больше. Но не менее прибыльным могут стать и совместные производства белорусских тракторов и автомобилей.
Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:
Контракты по поставкам машинокомплектов, которые уже согласованы с венесуэльской стороной, предусматривают 57 миллионов долларов. Это 700 тракторо- и 500 машинокомплектов, то, что предлагается для сборки в 2012 году на новых заводах.
Уже сейчас на Минском тракторном и автомобильном заводах проходят обучение специалисты из Венесуэлы, которые у себя на Родине будут собирать наши машины. В штате Баринас будет организовано совместное производство автомобилей и тракторов.
Владимир Ходаревский, заместитель технического директора РУП «МТЗ»:
Уже сегодня на МТЗ готовят к отгрузке комплекты. Оборудование технологическое для новых заводов мы уже поставили. В ближайшее время для его наладки и монтажа в Венесуэлу выедут наши специалисты. И по итогам последней поездки нашей делегации, принято решение уже в декабре начать сборку на заводах.
Наука и технологии, жилищное строительство, промышленность. Венесуэльские инвестиции придут на белорусский металлургический завод, который в свою очередь поставит в Боливарианскую Республику свою новейшую продукцию. Согласованы и поставки отечественной сельхозтехники, в частности, в агрогородок, который строится нашими специалистами в Венесуэле.
Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:
Это очень широкая номенклатура техники: от сеялок и веялок до комбайнов, посевных агрегатов и плугов — весь комплекс техники. В общем, все, что нужно в агрогородках для развития сельского хозяйства. Но надо сказать, что нашу технику и так очень хорошо знают в Венесуэле. Там уже работают 300 тракторов, более полутора тысяч автомобилей.
И в целом, за более чем пятилетний период страны значительно продвинулись в своем сотрудничестве. Созданы уже десятки совместных предприятий, с участием белорусских специалистов строится жилье в Венесуэле, создаются рабочие места. И если товарооборот в 2006 году был всего 5 миллионов долларов, в этом он может достичь уже 2 миллиардов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Автомобилестроители из Венесуэлы проходят стажировку в Минске