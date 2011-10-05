Белорусские специалисты соединят газопроводом два венесуэльских штата

Это не планы, а реальные проекты. Белорусские технологии уже газифицировали часть Боливарианской Республики. Сейчас отношения вышли на новый уровень. Создано совместное предприятие. Страны будут вместе строить газопровод, который соединит ещё два венесуэльских штата.

Целый ряд контрактов заключен по нефтехимической отрасли, на два месторождения черного золота у нас стало больше. Но не менее прибыльным могут стать и совместные производства белорусских тракторов и автомобилей.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Контракты по поставкам машинокомплектов, которые уже согласованы с венесуэльской стороной, предусматривают 57 миллионов долларов. Это 700 тракторо- и 500 машинокомплектов, то, что предлагается для сборки в 2012 году на новых заводах.

Уже сейчас на Минском тракторном и автомобильном заводах проходят обучение специалисты из Венесуэлы, которые у себя на Родине будут собирать наши машины. В штате Баринас будет организовано совместное производство автомобилей и тракторов.

Владимир Ходаревский, заместитель технического директора РУП «МТЗ»:

Уже сегодня на МТЗ готовят к отгрузке комплекты. Оборудование технологическое для новых заводов мы уже поставили. В ближайшее время для его наладки и монтажа в Венесуэлу выедут наши специалисты. И по итогам последней поездки нашей делегации, принято решение уже в декабре начать сборку на заводах.

Наука и технологии, жилищное строительство, промышленность. Венесуэльские инвестиции придут на белорусский металлургический завод, который в свою очередь поставит в Боливарианскую Республику свою новейшую продукцию. Согласованы и поставки отечественной сельхозтехники, в частности, в агрогородок, который строится нашими специалистами в Венесуэле.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Это очень широкая номенклатура техники: от сеялок и веялок до комбайнов, посевных агрегатов и плугов — весь комплекс техники. В общем, все, что нужно в агрогородках для развития сельского хозяйства. Но надо сказать, что нашу технику и так очень хорошо знают в Венесуэле. Там уже работают 300 тракторов, более полутора тысяч автомобилей.

И в целом, за более чем пятилетний период страны значительно продвинулись в своем сотрудничестве. Созданы уже десятки совместных предприятий, с участием белорусских специалистов строится жилье в Венесуэле, создаются рабочие места. И если товарооборот в 2006 году был всего 5 миллионов долларов, в этом он может достичь уже 2 миллиардов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».