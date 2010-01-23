Белорусские специалисты будут осваивать месторождение калийных солей в Туркменистане

В Правительстве подписано рамочное соглашение между «Белгорхимпром» и «Туркменхимией». Речь идет о так называемом Карабильском месторождении в Лебапском велаяте. Это восток страны с центром в городе Туркменобаде.Для Туркменистана производство калийных удобрений – одна из новых отраслей экономики. На нее делают серьезную ставку в связи с планами по модернизации сельского хозяйства. Напомним, это уже второй горнообогатительный комплекс в Туркменистане, который построят белорусы. Около полугода назад в фундамент первого символическую капсулу заложили Президенты двух стран.