Белорусские сорта прекрасно хранятся. В Минской области заготовили 3000 тонн картофеля

Новости Беларуси. В Минской области сформировали стабилизационный фонд плодоовощной продукции. Больше всего в хранилищах картофеля. Это 3 000 тонны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас первоочередная задача – обеспечить необходимые условия для хранения продукции. В сельхозпредприятии «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги» Слуцкого района есть современные помещения, где постоянно поддерживается температура в 4-5 градусов. Здесь же установлены датчики, которые следят за режимом и при необходимости автоматически корректируют показатели. Все это позволяет качественно сохранить урожай до весны.

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

В последнее время мы работаем с институтом картофелеводства нашим, минским. Мы оттуда берет элиту, суперэлиту. И этот картофель разводим и дальше на реализацию. Они прекрасно хранятся, прекрасные вкусовые качества, и они пользуются нормальным спросом. В этом году мы уже довели производство картофеля до 300 гектар.