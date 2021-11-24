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Белорусские сорта прекрасно хранятся. В Минской области заготовили 3000 тонн картофеля

24 ноября 2021 15:52
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Новости Беларуси. В Минской области сформировали стабилизационный фонд плодоовощной продукции. Больше всего в хранилищах картофеля. Это 3 000 тонны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Белорусские сорта прекрасно хранятся. В Минской области заготовили 3000 тонн картофеля-1

Сейчас первоочередная задача – обеспечить необходимые условия для хранения продукции. В сельхозпредприятии «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги» Слуцкого района есть современные помещения, где постоянно поддерживается температура в 4-5 градусов. Здесь же установлены датчики, которые следят за режимом и при необходимости автоматически корректируют показатели. Все это позволяет качественно сохранить урожай до весны.  

Белорусские сорта прекрасно хранятся. В Минской области заготовили 3000 тонн картофеля-4

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:  
В последнее время мы работаем с институтом картофелеводства нашим, минским. Мы оттуда берет элиту, суперэлиту. И этот картофель разводим и дальше на реализацию. Они прекрасно хранятся, прекрасные вкусовые качества, и они пользуются нормальным спросом. В этом году мы уже довели производство картофеля до 300 гектар.  

Белорусские сорта прекрасно хранятся. В Минской области заготовили 3000 тонн картофеля-7

Также в области заложили 2 000 тонн капусты, около 700 лука и столько же моркови. А еще по 50 тонн свеклы и яблок.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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