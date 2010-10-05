Белорусские швейные предприятия переходят на новые стандарты, принятые странами СНГ

Это значит, что теперь проектировать одежду должны на современного человека, а не на того, который жил полвека назад. Как показали последние исследования, фигура действительно изменилась. Правда, самим швейникам приходится спешить, чтобы не потерять рынки сбыта.

27-я Международная выставка-ярмарка начала работу в Минске. Представлено более 200 ведущих швейных компании из 9 стран мира. На выставке — продукция от банальных пуговиц до эксклюзивных моделей обуви и одежды. Каждый участник покажет лучшие образцы моделей, которые, по мнению кутюрье, станут хитом уже в этом сезоне.

Считается, что антропометрические исследования должны проводиться раз в 15 лет. У нас же последняя масштабная примерка была давно.

Исследования провели российские ученые. В примерочной побывали помимо жителей российских регионов представители Брестской и Витебской областей.

Галина Конопелько, заведующая отделом сертификации РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:

Россия с 1 января 2010 года ввела в действие новые стандарты. Учитывая объемы экспорта на российский рынок белорусской продукции, мы вынуждены были перейти на соблюдение аналогичных стандартов.

Теперь стандарты действуют на всем пространстве СНГ. Хочешь-не хочешь, но это главное направление экспорта отечественных предприятий. Белорусским швейникам ничего не остается, как активно работать над лекалами и моделями. А менять, действительно, есть что.

Как показали исследования, фигура человека до настоящего времени действительно изменились. Так, у женщин стали длиннее ноги, линия талии поднялась выше, уже стали бедра и талия, руки стали длиннее, плечи — шире. Малоподвижный образ жизни тоже сделал свое дело. А вот мужчины, напротив, стали стройнее и похудели в талии на целый размер.

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На этом трикотажном предприятии (см. видео к сюжету. — Прим. ред.) уже провели масштабный перекрой. Перемены заметили — покупать продукцию стали лучше. Женщины, у которых 42-44 размеры, теперь найдут одежду в отделе для женщин, а не в детском. Расширена линейка роста до 182 см.

Елена Григорьева, руководитель художественной мастерской минского трикотажного предприятия:

Изменилось соотношение объема груди и бедра у женщины. Если раньше эта разница составляла 8 см, то теперь, в связи с тем, что женские бедра стали несколько уже, — 6 см. Это нашло отражение в лекалах.

Витебские швейники тоже почти сверили стандарты, но, говорят — дело не из легких. И это при том, что ассортимент меняют ежемесячно. А что делать предприятиям, которые выпускают новую коллекцию раз в год?

Сергей Свирковский, начальник отдела маркетинга витебского швейного предприятия:

Их продукцию не пустят. Потому что продукция, которая экспортируется в Российскую Федерацию, должна быть подтверждена сертификатом соответствия Российской Федерации. Если предприятие не перейдет на новый стандарт, то будет лишено сертификата.

Чтобы не остаться за бортом, у белорусских швейников в запасе еще полгода. Покупатели отмечают, костюм по фигуре — это только полдела — и по-прежнему покупают у тех, кто успевает за модой и цветом.

Анастасия Корниенко, Николай Сенчило и Андрей Сержантов телекомпания СТВ.