Белорусские сенаторы законодательно разрешили вопрос соли

Отныне при изготовлении пищевой продукции предприятия будут использовать только йодированную соль.

Национальная программа ликвидации йододефицита уже принесла результаты. С 2001 года количество заболеваний щитовидной железы сократилось в 3 раза.



Обязать использовать йодированную соль для всеобщей пользы могут только производственников. Потребителю же предоставляется право выбора: в магазинах самая популярная специя по-прежнему будет представлена в ассортименте. Тем не менее, и врачи, и промышленники, а теперь еще и сенаторы напоминают: самый простой и эффективный способ восполнения дефицита 53-го элемента в организме – это использование йодированной соли. Как говорится, достаточно одной щепотки.