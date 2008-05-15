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Белорусские сенаторы законодательно разрешили вопрос соли

15 мая 2008 16:50
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Отныне при изготовлении пищевой продукции предприятия будут использовать только йодированную соль.

Национальная программа ликвидации йододефицита уже принесла результаты. С 2001 года количество заболеваний щитовидной железы сократилось в 3 раза.

Обязать использовать йодированную соль для всеобщей пользы могут только производственников. Потребителю же предоставляется право выбора: в магазинах самая популярная специя по-прежнему будет представлена в ассортименте. Тем не менее, и врачи, и промышленники, а теперь еще и сенаторы напоминают: самый простой и эффективный способ восполнения дефицита 53-го элемента в организме – это использование йодированной соли. Как говорится, достаточно одной щепотки.

# Экономика

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