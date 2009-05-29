Белорусские сенаторы рассмотрят изменения по вопросам обращения лекарственных средств

После вступления в силу новых законодательных норм схема регистрации будет упрощена.

Сенаторы на заседании второй сессии Совета Республики 29 мая планируют рассмотреть семь вопросов, в том числе законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам обращения лекарственных средств.

Согласно поправкам лекарственные средства могут реализовываться после окончания срока действия регистрационного удостоверения до истечения их срока годности. По действующему ныне закону требовалась перерегистрация такого лекарственного препарата, и он изымался на некоторое время из аптечной сети. Это неудобно как для потребителей, так и для реализаторов. После вступления в силу новых законодательных норм эта схема будет упрощена.

Проект закона также устанавливает, что лекарства, забракованные в процессе проведения государственного контроля за качеством, а также срок годности которых истек, должны быть изъяты из реализации и подлежат либо возврату поставщику, либо уничтожению в установленном порядке. Кроме того, в разработанных изменениях и дополнениях прописаны требования к качеству лекарственных средств, их медицинскому применению.