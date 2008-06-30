Белорусские сельхозпредприятия станут более привлекательными для инвесторов

Новый Указ Президента позволит в кратчайшие сроки вывести из кризиса убыточные хозяйства.

Теперь частные и иностранные инвесторы, пожелавшие вложить капитал в сельское хозяйство, имеют одинаковые условия. То есть, могут на равных рассчитывать на льготы и преференции.

Деревня "Каменно" – одна из первых в Лагойском районе стала преобразовываться в агрогородок. Но СПК с одноименным названием вот уже как 10 лет не может справиться с долгами. Низкорентабельность и убыточность. Эти слова слышаться повсеместно, хотя и база у сельхозорганизации – неплохая. Корень своих проблем руководство хозяйства видит в больших затратах и нехватки средств на модернизацию производства.

Чтобы поднять хозяйство – нужен инвестор, говорит председатель. Такой на примете есть. Уже работает в районе. Вложил средства в отсталое производство. Дела уже идут не плохо. С новым Указом, рассуждают экономисты, привлекательность и СПК "Камено" возрастает.

Один из плюсов президентского Указа – выравнивание в правах частных и иностранных инвесторов и сельхозорганизаций. Теперь у них равные условия на льготы и преференции. К примеру, если инвестор вкладывает средства в покупку сельхозтехники, оборудования или запчастей к ним, то в течение трех лет можно не платить сборы в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей. И таких преференций в Министерстве сельского хозяйства страны выделяют сразу пять блоков.

Используя Указ, сельхозпредприятия могут сэкономить, а значит, больше средств вложить в свое развитие, к примеру, на закупку того же оборудования. Государство продлевает сроки реорганизации убыточных сельхозорганизаций до 2010 года. И хозяйственники уже назвали это благом для всех, кто не может из кризиса выйти самостоятельно.

Очевидно, что с приходом сильных инвесторов, знающих дело, хозяйства и населенные пункты, где они собственно и находятся, оживают. Как неоднократно отмечал глава государства, успешное развитие агрогородков имеет как минимум две составляющие. На первом месте развитие сельхозпроизводства, а уж затем – благоустройство. С реализацией нового документа, сделать это станет намного проще.

