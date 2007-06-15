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Белорусские самосвалы снова отправляются в Иран

15 июня 2007 09:30
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Могилёвский филиал БелАЗа активно налаживает сотрудничество с иранскими партнёрами.

На днях предприятие отправит в это азиатское государство партию самосвалов. За последние 2 года это уже третья поставка в Иран. И если раньше в каждую из них входили по 10 единиц техники, то сейчас могилевчане отправляют сразу 20 машин. А значит - качество белорусской продукции иранские специалисты оценили по достоинству.

Цена каждого самосвала - около 100 тысяч долларов. Портфель заказов на предприятии, между тем, до конца года расписан полностью. Так что завод имени Кирова, на базе которого и разместился БелАЗовский филиал, имеет все шансы выйти в лидеры могилёвской промышленности.

# Экономика

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