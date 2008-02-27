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Белорусские производители изделий из железобетона работают на износ

27 февраля 2008 19:25
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Технологическое оборудование на некоторых предприятиях уже отработало по пять нормативных сроков эксплуатации. В 2007 году только в Гомельской области построено свыше полумиллиона квадратных метров жилья. При этом зачастую стройка останавливается из-за банального отсутствия стройматериалов.

Крупнейший на Гомельщине производитель плит пустотного настила работает в три смены и без выходных. В 2007 году, не смотря на стахановские темпы работы, предприятие смогло обеспечить потребности строящегося региона лишь на 60%. В 2008-м уже приступили к техническому перевооружению. Стоимость работ свыше 5 миллиардов рублей, три из которых собственные средства предприятия плюс банковский кредит. Срок окупаемости проекта 4 года.

С излишками новой продукции гомельчане планируют выходить рентабельный российский рынок.
# Экономика

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