Белорусские производители изделий из железобетона работают на износ

Технологическое оборудование на некоторых предприятиях уже отработало по пять нормативных сроков эксплуатации. В 2007 году только в Гомельской области построено свыше полумиллиона квадратных метров жилья. При этом зачастую стройка останавливается из-за банального отсутствия стройматериалов.



Крупнейший на Гомельщине производитель плит пустотного настила работает в три смены и без выходных. В 2007 году, не смотря на стахановские темпы работы, предприятие смогло обеспечить потребности строящегося региона лишь на 60%. В 2008-м уже приступили к техническому перевооружению. Стоимость работ свыше 5 миллиардов рублей, три из которых собственные средства предприятия плюс банковский кредит. Срок окупаемости проекта 4 года.



С излишками новой продукции гомельчане планируют выходить рентабельный российский рынок.