Белорусские проекты понравились Казахстану

Они будут включены в Карту индустриализации этой страны. Об этом стало известно по итогам встречи глав правительств двух стран в Астане.

Напомним, Беларусь предложила Казахстану для реализации 37 совместных проектов. Один из них – производство калийных и фосфорных удобрений, а также освоение месторождений фосфоритов в этой стране. При этом белорусская сторона готова параллельно предложить возведение необходимой инфраструктуры.

Сейчас в Казахстане частично возобновлено производство фосфатных удобрений, потребность в азотных удобрениях полностью покрывается за счет импорта. В республике есть два месторождения калийных солей, поэтому страна заинтересован в строительстве завода по выпуску калийных удобрений. Срок строительства каждого горно-обогатительного комбината – 4-5 лет. Соглашение и меморандум о сотрудничестве Беларусь и Казахстан уже заключили.

В Астане проходит встреча премьер-министра Беларуси и президента Казахстана. Стороны обсуждают предстоящий визит Нурсултана Назарбаева в нашу страну.