Белорусские продукты завоевывают зарубежных потребителей

Экспортные поставки в этом году значительно выросли. Отечественные производители делают ставку на развитие товаропроводящих сетей.

Белорусские продукты питания в соседней России нарасхват. Производители отмечают, что удовлетворить спрос в полном объеме просто не в состоянии. Высокое качество и приемлемая цена - главное преимущество отечественных товаров.

Молочные продукты - основа экспорта столичных перерабатывающих предприятий. Только в этом году рост зарубежных поставок более 20%. Этот успех случайным не назовешь. К нему производители шли несколько лет.

На внутреннем рынке ситуация с молочными продуктами после октябрьских перебоев действительно стабилизировалась. По крайней мере, заявки торговой сети удовлетворяются практически в полном объеме.

Продукты с белорусской маркой сегодня за рубежом востребованы. Отечественные производители уже освоили науку продавать и делают ставку на развитие товаропроводящих сетей.

