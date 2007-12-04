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Белорусские продукты завоевывают зарубежных потребителей

04 декабря 2007 19:14
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Экспортные поставки в этом году значительно выросли. Отечественные производители делают ставку на развитие товаропроводящих сетей.

Белорусские продукты питания в соседней России нарасхват. Производители отмечают, что удовлетворить спрос в полном объеме просто не в состоянии. Высокое качество и приемлемая цена - главное преимущество отечественных товаров.

Молочные продукты - основа экспорта столичных перерабатывающих предприятий. Только в этом году рост зарубежных поставок более 20%. Этот успех случайным не назовешь. К нему производители шли несколько лет.   

На внутреннем рынке ситуация с молочными продуктами после октябрьских перебоев действительно стабилизировалась. По крайней мере, заявки торговой сети удовлетворяются практически в полном объеме.   

Продукты с белорусской маркой сегодня за рубежом востребованы. Отечественные производители уже освоили науку продавать и делают ставку на развитие товаропроводящих сетей.

# Экономика

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